Sellal : l’Afrique est la porte de sortie

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a inauguré mercredi la foire de la production nationale d’Alger, qui se déroule jusqu’au 27 décembre au Palais des expositions des Pins maritimes.

Lors de sa tournée, le premier ministre a lancé un message aux producteurs nationaux, les incitant à développer les opérations d’exportation en ciblant le marché africain.



Au pavillon de l’Armée nationale Populaire, le ministre a visité entre autres le stand de l’Office national des substances explosives, matière première importante pour les carrières, les travaux publics, le bâtiment et les tunnels. Le Premier ministre leur a demandé de développer la technologie de l’implosion qui consiste à raser les vieux bâtiments sans engendrer de dégâts.



Le ministre s’est ensuite dirigé vers l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL). Le président de cette association, Ali Bey Nasri, lui a assuré les capacités de l’Algérie d’envahir le marché africain, notamment en matière de commercialisation de matériaux agricoles. « Les pays du continent qui aspirent à une mécanisation de leur agriculture n’ont pas les moyens pour le faire.



Or nous avons un potentiel énorme pour les aider », a-t-il affirmé. Au stand du cimentier public GICA, les responsables du groupe public lui ont fait part des avancées réalisées par le groupe qui permettront à l’Algérie d’atteindre son autosuffisance en ciment en 2017, en lui épargnant de recourir à l’importation de ce produit.



Outre l’autosuffisance, Sellal a affirmé que l’Algérie a l’intention de devenir le principal exportateur de ciment vers l’Afrique. Il a évoqué l’usine qui sera construite à Adrar dans le cadre du partenariat algéro-chinois et qui cible le marché africain, notamment le Niger.



Au stand de Renault Algérie, le Premier ministre a affirmé la nécessité pour ce constructeur de doubler sa production locale, établie actuellement à 60 000 unités, tout en l’invitant à réviser ses prix, surtout avec l’arrivée de nouveaux constructeurs.



Destinée aux professionnels pour élargir le portefeuille client ainsi qu’au grand public pour découvrir la diversification et la qualité des produits, la 25e édition de la Foire de la production algérienne s’articule autour de six secteurs d’activité.



Cet événement national (FPA) est considéré comme une vitrine pour les entreprises participantes pour proposer de nouveaux produits et répondre aux besoins du consommateur algérien en l’agroalimentaire et emballage, les industries mécaniques, métallurgiques et sidérurgiques, les industries chimiques et pétrochimiques, les services financiers, les industries manufacturières, industries électriques, électroniques et de l’électroménager.



Ce rendez-vous annuel réunit des centaines de producteurs algériens, de la PMI aux grands groupes nationaux, avec 356 exposants, afin de montrer le rôle grandissant qu’ils comptent jouer dans le processus de développement économique de l’Algérie.