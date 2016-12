Le Doyen en positon de force pour le titre de champion d’hiver

La dernière journée de la phase aller du championnat national de Ligue 1 Mobilis, scindée en trois rounds, aura à son programme plusieurs belles et chaudes affiches synonymes, pour certaines, de chocs et de derbys.

Bien évidemment, l’enjeu de cette étape sera le titre symbolique de champion d’hiver que se disputent trois grosses cylindrées de l’élite, le Mouloudia d’Alger, leader en solo avec un point d’avance sur son dauphin l’USM Alger, et deux sur le MC Oran locataire de la troisième place.



Le moins que l’on puisse dire à la lecture du programme proposé pour ce long week-end, c’est que le Doyen, dans son costume de chef de file, semble le mieux placé pour terminer cette première partie du championnat en tête du classement et s’offrir le titre symbolique de champion d’hiver.

Et pour cause, l’examen du jour pour le coach Moussa et sa bande paraît moins compliqué que celui du poursuivant immédiat, l’USM Alger, en appel chez la coriace formation du Sud, la JS Saoura, intraitable at home. Les regards seront donc d’abord tournés cet après-midi vers Omar-Hamadi pour ce beau duel entre deux formations sur une bonne dynamique.



Certes, le leader part avec les faveurs des pronostics, avec l’avantage du terrain et du public, mais il devra quand même rester sur ses gardes devant cette belle et vaillante équipe de la Mekerra qui roule au super ces derniers temps et qui ne viendra pas à Alger en victime expiatoire.



Une petite victoire des Vert et Rouge de la capitale permettra au capitaine Hachoud et à ses camarades de marquer leur territoire et de terminer la saison en beauté dans la peau de champion d’hiver, au grand bonheur de leur public. Un peu plus tard, les projecteurs seront dirigés vers la capitale de la Saoura où la jeunesse locale attend de pied ferme le dauphin, l’USM Alger.



Une équipe de Soustara qui compte bien revenir au bercail indemne et pourquoi pas avec le plein de points. Elle aura du pain sur la planche pour cela, dans un stade qui fera assurément le plein et tout acquis aux camarades de l’excellent meneur de jeu de la JS Saoura, Bourdim.



A suivre la réaction du public Bechari face à l’homme en forme de Soustara, Hammar transfuge de la JSS vers l’USMA en début de saison. Demain, trois rencontres seront au menu et elles ne manqueront points de piments. A Oran, le stade Zabana sera le théâtre des retrouvailles entre le Mouloudia local potentiel candidat au podium final et le CS Constantine en mal de points et de sérénité.



Les Tuniques rouges d’El-Hamri sortis de la coupe d’Algérie n’ont pas d’autre choix que de se refaire une santé et se faire pardonner par leur public qui a mal digéré l’élimination à Chlef en coupe. En face les Sanafirs dos au mur, en attente de la vue d’un coach en chef (Amrani !), et dans la peau de premier non-relégable risque de payer la note.



Chaudes retrouvailles à El-Harrach sur un air de revanche entre l’USMH et l’O Médéa. Les poulains de Charef, sur une belle courbe, compteront sur l’apport de leur public pour passer le cap des Olympiens qui viendront pour prendre leur revanche de coupe d’Algérie et pourquoi pas gagner du galon en championnat. Belle affiche à Sétif pour un derby qui sent la poudre entre l’ES Sétif, avide de retrouver au plus vite le podium, et le DRB Tadjenenant, en quête de sérénité avant le départ en vacances.



Samedi, il y aura de l’électricité dans l’air, d’abord à Tizi Ouzou où la JS Kabylie qui n’ pas s encore gagné le moindre match à domicile jouera la peur au ventre face à une formation du CR Belouizdad qui viendra pour enfoncer le clou et faire en sorte de passer l’hiver un peu plus au chaud.



A Batna, le CAB et le RC Relizane, sortant d’une élimination en coupe d’Algérie, ne se feront pas de cadeau pour relever la tête. Enfin, le NAHD, en forme, devrait logiquement boucler cette phase aller sans problème en recevant le MOB, dernier de la classe sans âme.

Programme des rencontres :

Jeudi à 16h00 :

Stade Omar Hamadi (Bologhine) :

MCA - USMBA TV

Stade 20-Août 1955 (Béchar) :

JSS – USMA 19h00

Vendredi à 16h00 :

Stade Zabana (Oran) :

MCO - CSC (TV)

Stade du 1-er Novembre (El-Harrach) :

USMH - OM

Stade 8-Mai 1945 (Sétif) :

ESS - DRBT (TV)

Samedi à 16h00 :

Stade Sefouhi (Batna) :

CAB – RCR (14h30)

Stade 20-Août 55 (Alger) :

NAHD - MOB (TV)

Stade 1-er Novembre (Tizi Ouzou) :

JSK – CRB TV