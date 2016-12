Le CNAPESTE de Blida gèle son mouvement de grève

Dans une salle archicomble au siège du syndicat autonome CNAPESTE s’est tenu avant-hier le conseil de wilaya de Blida, en présence de Messaoud Boudiba, chargé de communication, et d’Abdellah Mokrani, chargé des affaires générales, membres du bureau national de ce syndicat.

Cette réunion a eu lieu suite à la rencontre qui s’est déroulée la veille entre la directrice de l’éducation de la wilaya de Blida, les membres d’une commission ministérielle composée de deux conseillers de la ministre et les membres du bureau national du CNAPESTE cités plus haut.



Cette rencontre a été orchestrée par la tutelle de l’éducation afin de trouver une issue aux problèmes posés par les syndicalistes et dont la première responsable du secteur au niveau de la wilaya de Blida a fait la sourde oreille.



Après un compte-rendu exhaustif, la lecture d’un P.V signé par la directrice de l’éducation et soumis pour approbation au conseil de wilaya a été faite aux membres de ce conseil.



S’en est suivi par la suite un débat très chaud et les coordinateurs des sections se sont montrés très inquiets et très prudents quant à l’approbation de ce document. « Nous avons l’habitude de voir ce genre de comportement de la part de cette directrice et nous n’attendons rien d’elle », s’exclame la salle. Le seul point qui a fait basculer les choses est celui porté sur le P.V et signé par la directrice où est mentionné :



« Chacun du bureau national et des conseillers de la ministre mettent leur engagement quant au suivi et l’application à la lettre de tous les points qui sont cités et acceptés par la directrice de l’éducation. »



Ce qui veut dire que cette responsable continue dans ses démarches de dictature et que c’est le bureau national du CNAPESTE et les conseillers, à savoir Chaieb Drae et Bricci, qui seront tenus pour responsables d’une situation dégradante.



Pour rappel, le P.V en question englobe au total 5 points. Concernant la rencontre avec la première responsable de l’éducation au niveau de la wilaya de Blida, Messaoud Boudiba a déclaré : « Nous avons tenu une réunion avec les représentants du ministère de l’Education nationale, du bureau national, du bureau de wilaya de Blida et la directrice de l’éducation. Cette rencontre a pour but d’écouter les deux belligérants. Suite à cela nous avons conclu une négociation entre les eux parties pour trouver une solution aux problèmes posés dans cette wilaya.



Cette négociation a eu lieu et nous l’avons suivi avec attention. En conclusion, un P.V a été établi et seul le conseil de wilaya est habilité à prendre la décision qui lui semble appropriée. Et quelle que soit la décision, nous continuerons à suivre de très près ce dossier.



« Interrogé sur l’attitude prônée par la directrice lors de cette rencontre, le chargé de communication du syndicat autonome a bien voulu nous préciser : « Ce qui nous a frappé hier c’est que les deux parties réclamaient le dialogue. Ce qui nous a conduit à faire comprendre à la directrice qu’elle est dans l’obligation de composer et de travailler avec le CNAPESTE et d’ouvrir davantage les portes du dialogue.



En fin de compte, elle a reconnu que c’est le partenaire social et seule la stabilité prime ». Concernant les examens du premier trimestre, le choix a été laissé à chaque établissement de choisir sa ou ses dates de compositions.