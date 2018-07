« Je suis persuadé qu’on reviendra avec la qualification de Bel Abbès »

La nouvelle coqueluche des Usmistes, l’avant-centre Ghislain Guessan, bien que manquant d’efficacité devant les buts ces derniers temps affiche un grand optimisme pour dire que son équipe reviendra de Béchar (championnat) et de Bel Abbès (coupe) avec un bon résultat …



Le Jeune Indépendant : Tout semble baigner dans l’huile pour votre équipe….







Ghislain Guessan : Oui, c’est le cas et c’est tant mieux pour nous. Bien sûr qu’on est très contents de notre qualification en coupe d’Algérie. Maintenant, il faut rester concentrés sur notre prochain match de championnat et bien évidemment sur le match de la coupe contre l’USMBA, qui vient de nous battre en championnat.



Force est de reconnaître que ça n’a pas été facile pour vous devant une coriace formation du CAB.



C’est vrai, cette équipe nous a posé beaucoup de problèmes dans son organisation sur tout le terrain. L’essentiel, c’est qu’on a réussi à passer ce cap en marquant le but de la qualification. J’espère qu’on ira le plus loin possible dans la compétition, qui est l’un de nos principaux objectifs cette saison.



Il vous faudra passer sur une équipe de l’USMB Abbès qui vous a accroches à son tableau de chasse, vous a freiné dans votre élan et qui aura encore une fois l’avantage du terrain pour vous barrer la route.



C’est là une autre paire de manche pour les deux équipes, même s’ils auront encore une fois l’avantage du terrain. Un match de coupe est totalement différent. Il n’y aura pas de calculs à faire. Gagner et se qualifier, c’est là le plus important.



On ira en quart de final, j’en suis persuadé. Pour peu que nos supporters, cette fois-ci, soient avec nous, car on a besoin de leur soutien pour ce genre de confrontation.



Une chose est sûre, on se surpassera pour revenir avec la qualification même si personne ne doit ignorer que ce sera vraiment difficile pour les deux équipes. On fera notre possible pour gagner, et ce en dépit de la difficulté de la mission.



Bien avant ça, vous aurez un périlleux déplacement à effectuer à Béchar où la JS Saoura reste intraitable



Ce sera un big match devant une coriace formation qui joue bien au ballon et qui, a du caractère. Il n’est pas question pour nous de rentrer bredouilles. Inch’Allah, on reviendra avec un bon résultat qui nous permettra de marquer notre territoire, et de bien nous préparer pour la suite, c’est-à-dire pour le match de coupe à Bel Abbès.



On est conscients de la difficulté de notre mission mais avec la volonté et de la détermination, je suis persuadé qu’on pourra réaliser une bonne opération. Ce sera aussi très important pour nous de terminer la phase aller du championnat sur une bonne note.



La réussite devant les buts vous fuit ces derniers temps ; est-ce qu’il y a une explication à cela.



Il y a, des jours comme ça mais je ne désespère pas de retrouver toute mon efficacité. C’est juste un petit passage à vide et les supporters doivent me soutenir dans ses moments de creux. J’espère renouer avec les filets à partir du prochain match. Que les supporters me fassent confiance.







Mais ils n’ont pas du tout apprécié votre geste après votre remplacement par le coach face au CAB. Que pouvez-vous leur dire ?



Je m’en excuse bien sûr. Je n’aurais pas dû agir de la sorte en jetant mon maillot. J’avais à cœur de rester sur le terrain pour marquer un but. Je promets de me rattraper à Bel Abbès et à Béchar.